Heracles verliest ‘terecht’ strijd om landstitel eDivisie

Een seizoen boven verwach­ting voor Heracles, maar toch mopperden ze in Almelo

10:32 ALMELO - Het zit erop voor Heracles. Dinsdag verloor de ploeg ook het tweede duel in de play-offs van FC Utrecht (3-0). De Almelose ploeg ging er echt voor, maar kon weinig beginnen tegen de muur die de thuisploeg opwierp. Het is nu vakantie. De spelers vliegen uit, sommigen om niet terug te komen. Het was mooi, wisselvallig, verrassend en anders. Het seizoen in vier momenten.