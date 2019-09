Heracles verliest van AZ, ondanks sterk optreden Blaswich

Blaswich

Hoewel AZ vanaf de aftrap de betere ploeg was en de meeste kansen kreeg, bleef Heracles lange tijd knap op de been. Mede door goed keeperswerk van Janis Blaswich stond het halverwege nog 0-0. De Duitser moest in de eerste helft acht reddingen verrichten, meer dan elke andere keeper dit seizoen in een eredivisieduel. Daarnaast werden de Almeloërs in de eerste helft gered door de paal en de lat. Het was dan ook een klein wonder te noemen dat AZ voor rust nog niet tot scoren was gekomen.