Heracles verrast en neemt groot risico met wegsturen Frank Wormuth

Als Heracles het vege lijf gaat redden, dan zullen ze in Almelo roepen: dit is de juiste beslissing geweest. Het schokeffect dat de spelers nodig hadden, omdat het geloof weg was dat de trainer de juiste boodschap nog zou kunnen overbrengen. Voor de buitenwacht komt het nu nog over als een staaltje paniekvoetbal. Want wat kun je in zo'n korte tijd nog veranderen? En zorgt het niet alleen voor nog meer hectiek, onrust en gedoe?