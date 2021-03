Heracles verrast: ‘Ik had er een hard hoofd in, ze waren degradatiekandidaat’

Podcast Ballen Verstand Over de slimste spelers van Nederland en het onheil op de rug van Roemeratoe en Bakis

8 maart ENSCHEDE/ALMELO - Hebben FC Twente en Liverpool toch meer met elkaar gemeen dan alleen het welkomstlied ‘You’ll Never Walk Alone?’ In de Podcast De Ballen Verstand geven Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde antwoord op die vraag. En: hoe heeft Heracles trainer Frank Wormuth over de streep getrokken om er nog een jaar aan vast te plakken in Almelo?