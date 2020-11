Heracles verrast op de dag dat niemand het verwacht

Ballen Verstand ‘Uitgescha­keld FC Twente is dit seizoen de grote winnaar van het bekertoer­nooi’

30 oktober ENSCHEDE/ALMELO - Na een bewogen weekje in het bekertoernooi voor zowel FC Twente als Heracles staat de eredivisie weer voor de deur. Herstelt Twente zich na de tegenvaller tegen De Graafschap en hoe gaat Heracles om met de coronabesmettingen? Er valt in elk geval genoeg te bespreken in De Ballen Verstand.