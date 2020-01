Heracles verrast tegen de nummer 2 van Bundesliga

Frank Wormuth sprak voor het duel uitgebreid met Marco Rose, de trainer van Gladbach. De coach van Heracles was tien jaar lang hoofddocent van de trainersopleiding in Duitsland, Rose was een van zijn leerlingen. Nu stonden ze tegenover elkaar. Rose als trainer van de nummer twee uit de Duitse competitie, Wormuth als die van Heracles, de nummer negen in Nederland.

Gladbach combineerde het eerste en het tweede team in het oefenduel tegen Heracles, maar begon wel degelijk met een stuk of zes basisspelers als Alassane Plea, Denis Zakaria en Breel Embolo. De Almelose ploeg moest het in Jerez doen zonder middenvelder Orestis Kiomourtzoglou, die zich niet fit voelde. Mauro Junior begon daarom op het middenveld en Dabney Dos Santos op de linkervleugel.

Dessers

De Duitse ploeg kwam in de achttiende minuut op voorsprong, dankzij een goal van Breel Embolo. Hij liet doelman Janis Blaswich, die opgeleid is bij Borussia, kansloos.De rest van de tweede helft was voor Heracles en dan met name het koppel Cyriel Dessers en Mauro Junior. In de 32e minuut scoorde Dessers op aangeven van Mauro. Hij schoot hard in de bovenhoek. Zes minuten later was het weer Mauro die de topscorer van de eredivisie bediende: 1-2.