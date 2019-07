Heracles verslaat Griekse opponent in Vriezenveen: 2-0

VRIEZENVEEN - Heracles heeft dinsdagavond de oefenwedstrijd tegen Asteras Tripolis met 2-0 gewonnen. Adrian Szöke zette Heracles in de openingsfase op 1-0, Alexander Merkel tekende in de slotminuut voor 2-0.

De ploeg van Frank Wormuth begon, zonder de niet fitte Kristoffer Peterson en Robin Pröpper, sterk op sportpark het Midden in Vriezenveen. Na drie minuten stond de 1-0 op het scorebord. Opmerkelijke doelpuntenmaker: Adrian Szöke. De Serviër was zaterdag ook al trefzeker in Volendam. Toen was Jeff Hardeveld de aangever, dit keer kwam de assist van Cyriel Dessers. Szöke bleef in scoringspositie rustig en tikte de snelle openingstreffer binnen.

Bliksemstart

Na de bliksemstart zakte Heracles weg, hoewel Mo Osman in positieve zin opviel met goed spel. Er kwamen nog wel kansen voor Dessers, Silvester van der Water en opnieuw Szöke maar voor rust werd er niet meer gescoord. De Grieken waren nog wel dicht bij de gelijkmaker. Na een dekkingsfout van Lennart Czyborra caramboleerde de bal via de binnenkant van de paal weer het veld in.

Ook na vlak rust trof Asteras nog een keer het spreekwoordelijke houtwerk. De lat bracht redding voor Heracles, dat in de saaie tweede helft weinig meer liet zien. Een van richting veranderd schot van Alexander Merkel leverde in de 90e minuut nog wel de 2-0 op

Meer oefenwedstrijden

Voor Heracles resteren nog twee oefenwedstrijden voordat Heerenveen zondag 4 augustus op de stoep staat in Almelo. Zaterdag Helmond Sport in Fleringen en zondag is in Duitsland Bundesligaclub Bayer Leverkusen de opponent.

Heracles- Asteras Tripolis 2-0 (1-0)

3. Szöke 1-0, 90. Merkel 2-0

Geel: Czyborra (Heracles)