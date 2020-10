Heracles verslaat Heerenveen in oefenduel, Bakis maakt winnende treffer

ballen verstand ‘Hierbij alsnog de excuses aan alle supermark­ten’

2 oktober ENSCHEDE - In het voetbal lopen dezer dagen meerdere dingen door elkaar. Zo moet iedereen gaan dealen met de spookwedstrijden in lege stadions en ondertussen nadert ook de transferdeadline. Wat is het laatste nieuws bij FC Twente en Heracles?