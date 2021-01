Heracles verspeelt voorsprong en pakt punt bij PEC Zwolle

ZWOLLE - Heracles is er dinsdagvond tegen PEC Zwolle niet in geslaagd een 2-0 voorsprong vast te houden. De ploeg van Frank Wormuth moest zich na een goede eerste en matige tweede helft tevreden stellen met een punt: 2-2.

Heracles begon sterk en had binnen de minuut al de voorsprong op zak. De gasten veroverden de bal en etaleerden vervolgens direct de specialiteit van het elftal: de omschakeling. Rai Vloet stuurde na een fraaie actie Silvester van der Water de diepte in en die behield het overzicht. Met de buitenkant van de voet bediende hij de opgestoomde Lucas Schoofs: 0-1.

Omschakeling

Die rappe 1-0 speelde Heracles in de kaart. De Almeloërs plooien het liefst met alle spelers terug op de eigen helft om vervolgens in balbezit er razendsnel uit te komen. PEC Zwolle werd de bal gegund, maar de onmachtige thuisploeg dwong niets af. Heracles was in de counter veel gevaarlijker en kreeg via Burgzorg en Azzaoui (hij claimde ook nog een strafschop die door de VAR werd afgewezen) twee uitstekende mogelijkheden.

Weer Schoofs

Die 2-0 viel voor rust alsnog en opnieuw was Schoofs daar bij betrokken. De Belg verstuurde vanaf de eigen helft een schitterende pass op Burgzorg, die tot zijn eigen verbazing opeens doelman Zetterer voor zijn neus zag opduiken. Die enorme inschattingsfout van de keeper, die nooit zijn doel had mogen verlaten, strafte Burgzorg keihard af met zijn derde treffer op rij: 0-2. Zo was Heracles succesvol in de eerste en laatste minuut voor rust.

PEC terug in wedstrijd

Het eerste gevaarlijke moment van PEC in de wedstrijd leverde meteen na rust zowaar een treffer op. Het was Misidjan die via het lichaam van Heracles-verdediger Rente gelukkig scoorde: 1-2. Robin Pröpper had meteen daarop de marge weer tot twee kunnen brengen, maar zijn kopbal uit een corner werd dit keer wel goed verwerkt door Zetterer.

Weer Zwolse supersub

Zwolle drong daarna meer aan en in de 72ste was daar weer het moment van de Zwolse supersub Reza Ghoochannejhad, die koud drie minuten in het veld was. Nadat hij vrijdag met drie treffers het duel bij Willem II volledig naar zijn hand zette, kopte hij nu de bal binnen na een voorzet van Pherai (2-2). Die gelijkmaker mocht Pröpper zich aanrekenen, want de aanvoerder keek alleen naar de bal en had niet in de gaten wat er in zijn rug gebeurde.

Het verschil in beide helften lag niet alleen aan het betere spel bij PEC, Heracles viel na rust ook ver terug en was slordig om op de momenten dat de ploeg er uit kwam. Te vaak ging het in de eindpass mis, te vaak ook was het achterin te onrustig.

In de laatste fase golfde het spel op en neer, maar beide ploegen kwamen niet meer tot kansen, waardoor de 2-2 een terechte uitslag was.

PEC Zwolle - Heracles 2-2 (0-2)

1. Schoofs 0-1, 45. Burgzorg 0-2, 47. Misidjan 1-2 , 72. Ghoochannejhad 2-2

Heracles: Blaswich; Breukers, Quagliata (70. Hardeveld), Pröpper, Rente, Vloet, Van der Water (87. Bijleveld), De la Torre, Schoofs, Azzaoui (60. Kutucu), Burgzorg (87. Szöke).