Heracles versterkt achterhoede met jonge Duitse Serviër

Heracles voegt Sava Čestić toe aan de selectie. De 21-jarige centrale verdediger tekent in Almelo een contract tot medio 2026. Čestić was transfervrij na zijn vertrek bij zijn vorige club HNK Rijeka.

Eerder deze week kondigde technisch directeur Nico-Jan Hoogma al aan de verdediging van de Almelose koploper van de eerste divisie te gaan versterken. Het oog van Heracles is gevallen op Čestić, volgens Hoogma ‘een buitenkans’. „Die komt nu voorbij en ik ben blij dat wij ons hebben kunnen verzekeren van zijn komst.”

Al langer op de radar

Heracles had Čestić al langer op het oog. Hoogma: „Vanaf 2019 staat hij bij onze scouting op de radar en houden wij zijn ontwikkeling in de gaten. Hij debuteerde bij 1. FC Köln in de Bundesliga en maakte ook al zijn debuut voor de Servische nationale ploeg in de wedstrijden tegen Jamaica en Japan. Sava is een jonge speler met veel potentie en beschikt al over de nodige ervaring.”

De in Offenbach am Main geboren Duitser met Servische roots speelde in de jeugdopleiding van FSV Frankfurt, Schalke 04 en 1. FC Köln. Bij de laatstgenoemde club debuteerde hij in het profvoetbal en speelde hij elf Bundesliga-wedstrijden, waarna hij in januari 2022 naar HNK Rijeka vertrok. Hoogma: „Wij willen hem de tijd geven om aan te sluiten, Čestić is ook gehaald met het oog op de toekomst.”

Mooie tijd tegemoet

Čestić laat weten gelukkig te zijn met z’n overstap naar Heracles. „Ik ben al langer in contact met Heracles en ik ben blij om hier nu te zijn. Nederland is een land dat mij trekt, door zowel de mensen als het voetbal dat hier wordt gespeeld. Ik hoop dat ik een mooie tijd tegemoet ga met alle mensen hier in Almelo.”

Čestić gaat spelen met rugnummer 6. Kort na het ondertekenen van zijn contract trainde hij al mee met de seelctie, die na vier vrije dagen de draad op Erve Asito weer oppakte.