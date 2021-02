Heracles versus Fortuna: wie maakt volgens de statistieken de grootste kans?

Bakis is los en bevrijdt Heracles en zichzelf met drie goals

12 januari Drie doelpunten, drie keer Sinan Bakis en een 4-0 overwinning. Heracles beleefde dinsdag een heerlijke avond op Erve Asito tegen FC Emmen. De grootste winnaar was hoe dan ook de spits. Die van nul goals in veertien duels naar drie in één wedstrijd ging.