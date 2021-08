Heracles versus Sparta kent vaker geen winnaar dan wel

Wel of geen transfer naar het buitenland? Basacikog­lu geeft tips: ‘Je bent op jezelf aangewezen’

23 juli Het is volop transfertijd en veel transfervrije voetballers wikken en wegen en twijfelen over hun toekomst. Bilal Basacikoglu (26) van Heracles stond al vaak op dit punt en geeft advies aan de twijfelaars van nu. „Wat is je prioriteit? Ga je voor avontuur of voor verbetering?’