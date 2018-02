Heracles verwacht komende week duidelijkheid over vertrek Hoogma

“Dat neem ik aan”, aldus voorzitter Hans Bredewoud. “Ik begrijp dat de KNVB de beslissing voor een nieuwe bondscoach parallel wil laten lopen.” Bredewoud verwacht echter niet dat Hoogma, in dat geval, in ieder geval deze maand nog werkzaam is bij Heracles.

Opvolger

De club oriënteert zich al in de zoektocht naar een opvolger voor Hoogma. “Het betekent dat we ons moeten beraden over een opvolger. Ondanks dat we die zekerheid niet hebben, denken we wel: hoe nu verder. We zouden onder een steen leven als we afwachten.”