Heracles verzet zich hevig, maar kan toch niet stunten tegen PSV

Heracles beet zich zondagavond gretig vast in PSV, maar het lukte de ploeg niet om te stunten in eigen huis. Het grootste verschil tussen de twee ploegen zat 'm in de effectiviteit en de individuele klasse: 0-2.

Door het verlies tegen PSV wacht Heracles na drie duels nog altijd op de eerste zege van het seizoen en het eerste punt op het Erve Asito. Maar het verlies tegen PSV was niet te vergelijken met de sof op de openingsdag tegen Heerenveen. In tegenstelling tot dat duel verzette Heracles zich dit keer wel hevig.

Gelijkwaardig

De ploeg van Frank Wormuth waande zich bij vlagen gelijkwaardig, was ook een paar keer dichtbij een treffer, maar het maken van goals gaat de ploeg vooralsnog moeilijk af. Een doelpunt in drie duels: dat houdt niet over. Ziehier het verschil met PSV. De matige spelende titelpretendent uit Eindhoven had aan een paar momenten wel genoeg om de wedstrijd binnen te halen.

Opvallendste afwezige in de selectie bij Heracles was Robin Pröpper. De aanvoerder kende vorige week na zijn kruisbandletsel een prima rentree in het uitduel bij Fortuna Sittard, maar zaterdag na de laatste training had hij toch weer iets last van zijn knie.

Niets verontrustend, zo is de verwachting, maar de club wil op dit moment geen enkel risico nemen met de centrale verdediger. Door zijn afwezigheid keerde Dario van den Buijs terug in het elftal. Daarmee speelde Heracles niet alleen met twee linkspoten in het hart van defensie (Mats Knoester was de andere), het elftal bestond zondag uit maar liefst vijf linksbenige spelers. Daarvan stonden er drie in de laatste linie.

Opening

Heracles opende enthousiast, in tegenstelling tot PSV, dat nerveus aan het avondduel begon en fout op fout stapelde. Al na 25 seconde was Cyriel Dessers dichtbij de Almelose voorsprong, maar de spits tikte de bal net over. Maar hoe matig ze ook starten, ploegen als PSV kunnen altijd leunen op de individuele klasse en één zo'n oprisping brak Heracles na een kwartier spelen op.

De in de basis debuterende Teun Bijleveld stapte net iets te gretig op het middenveld in, waardoor Steven Bergwijn kon opstomen. Met een strakke uithaal liet hij vervolgens doelman Janis Blaswich kansloos: 0-1. Diezelfde Bijleveld poetste tien minuten later zijn onhandigheidje bijna eigenhandig weer weg, maar zijn prima schot werd gekeerd door Jeroen Zoet.

Beste kans

De beste kans voor Heracles was even later voor de snelle Silvester van der Water, die knap werd vrijgespeeld door Dessers, maar alleen voor Zoet wist hij de rust niet te bewaren. Met die actie leidde de actieve rechterspits een prima fase in, want Heracles werd gaandeweg de eerste helft steeds dreigender.

De Almeloërs, die een week geleden nog enorm baalden van de VAR, omarmden vijf minuten voor rust de Zeister-hulp wel, want dankzij het ingrijpen van het extra oog werd een beslissing van scheidsrechter Kamphuis teruggedraaid. Kamphuis gaf PSV een strafschop, omdat verdediger Bakboord hands zou hebben gemaakt, maar nadat hij de beelden zag, kwam hij op dat besluit terug. Het energiek spelende Heracles bleef daardoor in de wedstrijd.

Angel