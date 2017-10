Heracles viert feestje: ‘Beloning gezocht, afgedwongen en gekregen’

Ruim een maand geleden won Heracles in competitieverband immers voor het laatst. Zaterdagavond bracht de ploeg daar verandering in tegen VVV-Venlo. Met een ruime 3-0 zege. En zo kreeg de ploeg, wat het midweeks tegen hoofdklasser Hoek niet kreeg: een prestatie waardoor het zelfvertrouwen groeit.

“Daar helpt een 3-0 zege zeker bij. Zelfs als je slecht speelt. Maar dat was nu niet het geval. Het was zeer terecht”, vond Pelupessy. ,,Tegen Vitesse hebben we de opwaartse lijn al ingezet. En in de tweede helft tegen PSV zag je dat bij vlagen ook terug. Maar je bent op zoek naar een beloning. En die bleef vaak uit. Maar er is niets op af te dingen. We hebben de beloning gezocht, afgedwongen en gekregen.”