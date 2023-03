Heracles waakt voor onderschatting tegen TOP Oss: ‘Je hebt geen makkelijke wedstrijden’

Superfans Steven en Casper lullen en ouwehoeren in podcast over Heracles Almelo: ‘We weten van geen ophouden’

Voetbal: het is een passie van velen, maar wat doe je als je over niks anders kunt praten dan je favoriete voetbalclub? Dan begin je een podcast en dat is precies wat vrienden Steven Sierink (24) uit Wierden en Casper Raymakers (25) uit Almelo hebben gedaan. Met Zwart-Wit de Podcast praten ze hun luisteraars elke week bij over ‘hun cluppie’ Heracles Almelo.