Heracles weer niet ontwaakt uit winterslaap

REACTIE Bruns juicht bewust niet uitbundig: ‘Daarvoor heb ik teveel respect voor Heracles’

19 januari GRONINGEN - Thomas Bruns kan terugkijken op een geslaagd debuut in het shirt van FC Groningen. De speler uit Wierden stapte onlangs, als speler van Vitesse, op huurbasis over naar de Noordelingen. Uitgerekend tegen zijn oude club Heracles Almelo, in zijn eerste wedstrijd voor Groningen, was Bruns tweemaal trefzeker (de 2-0 en 3-0).