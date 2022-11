Heracles werkt aan doelsaldo na valse start tegen NAC

Gehavende Heracles-spits Armenteros na zege in Tilburg: ‘Laat de pijn nu maar komen’

Met slechts één training in de benen, begon Samuel Armenteros in Tilburg aan de zware wedstrijd tegen Willem II. De spits van Heracles was nog niet helemaal hersteld van zijn enkelblessure, maar zijn aanwezigheid in de punt van de aanval is belangrijk voor de ploeg. Vrijdagavond pakte dat goed uit.

5 november