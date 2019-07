Heracles wil niets weten van ‘Anfield Road-gevoel’

Het is al de hele week een enorme toestand. De nieuwe naam van het stadion van Heracles werd maandag bekendgemaakt en leverde zeer verdeelde reacties op. De club ziet een erve als een plek waar mensen samen komen, maar veel supporters hebben er een ‘boerenerf-gevoel’ bij. Terwijl Almelo een club uit de stad is en geen boerenconnectie heeft. Maar de boel escaleerde pas echt nadat het door Asito ingehuurde reclamebureau Triple Double uit Eindhoven woensdag in deze krant met een eigen uitleg kwam.

Anfield road

Het sportmarketingbureau gaf onder meer aan Anfield Road als inspiratiebron te hebben gebruikt, het stadion van Liverpool, waar het ‘You’ll never walk alone’ word gezongen. Net als bij FC Twente, de buurman, waar de supporters vooral niet aan gelinkt willen worden. Het erf werd door het bureau gekoppeld aan het boerenleven. Dat schoot bij de fans in het verkeerde keelgat.

Stil protest

„Wij begrijpen dat de naam de nodige reacties heeft opgeroepen bij onze supporters”, zegt Toussaint. „Met de voorzitters van de supportersverenigingen is dinsdagavond een stevig maar goed gesprek gevoerd. Daar was ook Asito bij aanwezig. Door met elkaar in gesprek te blijven hopen we begrip te creëren voor de keuzes die door alle partijen zijn gemaakt.” De club heeft met de supportersverenigingen afgesproken verder lading te geven aan de stadionnaam en organiseert op donderdag 11 juli een informatieavond voor alle supporters.