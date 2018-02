Heracles wil opvallende ‘cornerreeks’ doortrekken tegen Willem II

Op het moment verkeert de ploeg van John Stegeman echter niet in bloedvorm. Woensdag verloor het met 6-1 van NAC Breda. Sinds december veroverde Heracles zes punten in negen Eredivisiewedstrijden. Alleen Sparta deed het slechter in die periode met drie punten. De ploeg kan vertrouwen putten uit het feit dat het thuis speelt. Heracles veroverde dit seizoen 21 van zijn 24 punten in het eigen stadion. Daarnaast is Heracles is met PSV en Ajax de enige ploeg die dit seizoen in elke thuiswedstrijd scoorde.