Heracles wil Pröpper en Breukers graag houden, andersom is er nog twijfel

Morgen is het 1 april, dat betekent dat als een club niet verder wil met een speler, die al eens heeft bijgetekend, het contract formeel moet worden opgezegd. Bij Heracles lopen veertien contracten af, maar de club hoeft op dit moment maar over vier spelers te beslissen. Robin Pröpper, Tim Breukers, Mats Knoester en Jeff Hardeveld. De eerste drie mogen blijven, de laatste niet.

Breukers

Heracles heeft Tim Breukers (33) een voorstel gedaan. De verdediger is bezig aan zijn elfde seizoen in Almelo. Heracles biedt hem een contract aan voor nog een seizoen en wil hem de mogelijkheid geven om te ontdekken wat hij na zijn actieve loopbaan als voetballer wil doen. Breukers denkt er nog over na.

Volledig scherm Robin Pröpper heeft het aanbod van Heracles om te verlengen naast zich neergelegd. De aanvoerder wil graag verder kijken. © Pro Shots / Stefan Koops

Pröpper

Ook Robin Pröpper (27) kan blijven, maar heeft het voorstel van Heracles naast zich neergelegd. De aanvoerder wil na vijf jaar kijken welke kansen zich voordoen. „Dat is zijn goed recht”, vindt Gilissen. Al wil de technisch directeur de verdediger hem er heel graag bij houden. „Hij is een goede prof, haalt de laatste tijd een constant niveau en is belangrijk in de kleedkamer. We hebben eerder gezien dat dit lang kan duren, dus we moeten verder kijken.”

Knoester en Hardeveld

De optie in het contract van verdediger Mats Knoester (22) wordt gelicht, Jeff Hardeveld (26) mag gaan. „We vinden Mats een goede speler. Hij heeft de laatste twee maanden niet zo vaak gespeeld, maar hij blijft goed. Jeff krijgt geen nieuw voorstel. We gaan op zoek naar een jonge, nieuwe linksback achter Giacomo Quagliata. We vinden het voor Jeff en onszelf niet goed om hem daarachter te houden.”