Heracles wil snel veilig zijn en heeft nog zes punten nodig

Boek over Heracles: van voetballer tot verzeke­raar of verslaafde

12 februari ALMELO - Jolanda Abels vertelde vorig jaar haar persoonlijke verhalen over Heracles in Het zwart-witte virus. Vervolgens bleef het kriebelen. Ze dook in de levens en herinneringen van oud-spelers en zette die op papier. Het resultaat is een nieuw boek: Het zwart-witte shirt.