Heracles wil zich versterken met vleugelaanvaller uit Serie B

UPDATE Spaanse en Italiaanse interesse in Dessers: Heracles wijst miljoenen­bod af

17:44 ALMELO - Het worden nog spannende uren voor Heracles en Cyriel Dessers. Heracles heeft een bod van Celta de Vigo afgewezen, het Italiaanse Spal is nog in de race om de spits over te nemen. De vraagprijs is hoog: rond de vijf miljoen euro. De topscorer heeft nog een contract voor tweeënhalf jaar in Almelo.