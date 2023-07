Heracles wint derde serieuze oefenduel wél, maar drukt oppermacht niet uit in doelpunten

Heracles heeft het derde serieuze oefenduel, in aanloop naar het nieuwe seizoen, wél gewonnen. Na nederlagen tegen Preussen Münster en Cambuur Leeuwarden werd FC Emmen op Erve Asito een makkelijke prooi. Qua veldspel althans. Want Heracles wist het doel moeizaam te vinden. Alleen Antonio Satriano scoorde (1-0).

Bij Heracles maakte nieuwkomer Mario Engels zijn eerste minuten. De uit Japan overgekomen Duitse spits mocht samen met Jizz Hornkamp in de punt van de aanval beginnen. Maar doelpunten leverde die aanvalskracht niet op.

Hornkamp blijft maar missen

Engels vervulde een anonieme rol. De van Willem II overgekomen spits Hornkamp, die al de hele voorbereiding droog staat, kreeg wel alle gelegenheid op een doelpunt, maar miste tot vier keer toe oog in oog met Emmen-doelman Eric Oelschläger. Even leek het wel raak. Hornkamp kopte feilloos binnen uit een voorzet van Jetro Willems en leek zo van de hatelijke nul af. De vlag ging echter in de lucht: buitenspel.

Personele tegenvaller

Qua veldspel overklaste Heracles de opponent uit Emmen met gemak. Het was zelfs eenrichtingsverkeer. De ploeg van trainer Fred Grim, die weinig in de melk te brokkelen had, werd tussen de bedrijven door slechts één keer gevaarlijk in de eerste helft. Patrick Brouwer plaatste een vrije trap gericht, maar doelman Michael Brouwer viste de bal uit de kruising. Een tegenvaller volgde nog wel: Anas Ouahim viel geblesseerd uit, nadat hij een venijnig tikje te verwerken kreeg van Emmen-aanvaller George Younan.

Mooiste kans voor ras-Almeloër

Na rust startte Heracles met tien frisse spelers, en was het gelijk raak. Antonia Satriano kreeg de bal voor zijn voeten na een voorzet van Lasse Wehmeyer en frummelde de 1-0 op het scorebord. Maar opnieuw liet Heracles het na het overwicht om te zetten in doelpunten. Kansen waren er genoeg. De mooiste was nog voor Diego van Oorschot, die met een subtiel hakje in stelling werd gebracht door Satriano, maar de ras-Almeloër kreeg bal niet lekker mee.

Nog twee oefenduels, en dan wacht Ajax

Heracles heeft nog twee wedstrijden te gaan in de voorbereiding. Vrijdag spelen de Almeloërs op het veld van Rood Zwart in Delden tegen Excelsior Rotterdam, op zaterdag 5 staat FC Volendam op Erve Asito op het menu. Een week later staat de eerste eredivisieronde op de rol en wacht Heracles gelijk een lastige seizoensouverture: uit tegen Ajax.

Heracles Almelo - FC Emmen 1-0 (0-0). 47. Satriano 1-0.

Heracles, eerste helft: Brouwer, Bakboord, Bultman, Sonnenberg, Willems, Ouahim (26. Scheperman), De Keersmaecker, Nankishi, Engels, Hornkamp, Hansson.

Heracles, tweede helft: Jansink, Wieckhoff, Cestic, Olde Keizer, Roosken, Vejinovic, Van Oorschot, Scheperman, Wehmeyer, Satriano, Limbombe.