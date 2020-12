Heracles wint in Heerenveen: ‘Ik wist bijna niet meer hoe het voelde om buiten Almelo te winnen’

Zou het toeval zijn dat Heracles de ban brak in Heerenveen? Je zou bijna denken van niet. „Op de een of andere manier doen we het hier bijna altijd goed”, zegt routinier Tim Breukers. Wat heet. De zege van zondagmiddag was alweer de achtste op Friese bodem sinds de promotie in 2005. Met andere woorden: als er ergens een plek is waar Heracles zich om onverklaarbare redenen vaak thuis voelt, dan is het wel het Abe Lenstra Stadion. Een uitwedstrijd in vertrouwde omgeving, zoiets.