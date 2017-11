Heracles wint met 2-1 van FC Groningen dankzij verrassende strafschopnemer

Heraces heeft daardoor aansluiting gevonden in het linkerrijtje. Maar een gemakkelijke zaterdagavond beleefde de ploeg niet tegen laagvlieger FC Groningen.

Brancard

Heracles leed al vroeg in het duel een tegenvaller: Robin Pröpper moest op een brancard van het veld gedragen worden, nadat hij uitgleed en daarmee een ogenschijnlijk zware blessure opliep.

Koud kunstje

Daarna beleefde Heracles alsnog een prettige openingsfase, want de Almelose ploeg nam al vroeg de leiding. Na een uitstekende actie van Brandley Kuwas, was het voor Reuven Niemeijer een koud kunstje om de 1-0 binnen te schieten. Even later leek Heracles zelfs op 2-0 te komen, maar schoot Kuwas rakelings voorlangs. Het venijn zat in de staart van de eerste helft. Nadat Jamiro Monteiro hands maakte in het strafschopgebied, na een voorzet van Mike te Wierik, legde Veldwijk succesvol aan vanaf de penaltystip (1-1).

Dreiging

Direct na rust leek Monteiro zijn fout goed te maken. Het schot was bekeken en gevaarlijk, maar werd nog net weggewerkt door de Groningse slotlinie. Maar de dreiging kwam in het vervolg via Kuwas. Eerst toverde de buitenspeler een goede actie uit de hoge hoed, die echter eindigde met een matige pass. Even later zette hij Kristoffer Peterson vrij voor het doel met een fraaie steekpass, maar de Zweed had te lang de tijd nodig.

Kwakkelend

Maar in de slotfase had Heracles het moeilijk met het kwakkelende FC Groningen, dat al vijf duels wachtte op een overwinning en zich in de gevarenzone bevindt. De Almelose ploeg Aan de andere kant was Te Wierik, met een gekraakt schot, dichtbij een voorsprong en vond Mimoun Mahi de vuisten van Bram Castro.

Matchwinner

Maar de tweede penalty van de avond bracht Heracles uiteindelijk alsnog de zege. Django Warmerdam vloerde Kuwas op de achterlijn. Jeff Hardeveld nam verrassend plaats achter de bal en schoot, nog via de handen van Sergio Padt, de 2-1 binnen en werd zo de matchwinner.