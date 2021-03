Heracles wint voor het eerst dit seizoen na achterstand en haakt aan

Het was lang wachten op de eerste kans in Den Haag. Heracles had het meeste balbezit, maar speelde in een te laag tempo om dat om te zetten in kansen. ADO Den Haag kon de bal helemaal niet in de ploeg houden, maar stichtte bij standaardsituaties wat dreigende momenten, zonder echt gevaarlijk te worden.

El Khayati

Via Vicente Besuijen kreeg ADO nog wel een schietkans, maar het duel wilde voor rust nog niet loskomen. Dat de harde wind vrij spel had in een leeg Cars Jeans Stadion hielp ook niet mee. Zeldzaam hoogtepunt? De manier waarop Abdenasser El Khayati vlak voor rust Marco Rente schitterend door de benen passeerde bij de achterlijn. Diezelfde El Khayati scoorde nog bijna, maar Robin Pröpper haalde de bal voor de lijn weg. In de omschakeling kreeg Ismael Azzaoui alle ruimte om te schieten, maar hij treuzelde te lang.

Na rust toonde Heracles vanaf de aftrap meer lef. Het tempo lag hoger en de oplossing werd vaker vooruit gezocht. De kans van Sinan Bakis leverde nog geen treffer op, maar bij Noah Fadiga was het een minuut later wel raak. Helaas gooide de VAR net als vorige week in het thuisduel tegen PEC Zwolle weer roet in het eten voor Fadiga. Burgzorg, die de assist op de verdediger gaf, stond nipt buitenspel.

Eigen doelpunt

Alsof die teleurstelling nog niet vervelend genoeg was voor Fadiga, was hij geheel onbewust toch verantwoordelijk voor de openingstreffer. Helaas voor hem aan de verkeerde kant. Besuijen kopte de bal op de paal en de rebound ketste onfortuinlijk af op zijn voeten. Lang stond Heracles alleen niet op achterstand. Bakis schoot na goed voorbereidend werk van Azzaoui vanuit de draai goed raak.

Met een verwoestend afstandsschot van Milan van Ewijk en een grote kopkans van Shaquille Pinas leek ADO de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar toch was het Heracles dat tien minuten voor tijd op voorsprong kwam. Rai Vloet schoot van afstand hard raak. Doelman Fraisl zag er niet goed uit bij die inzet. ADO probeerde de stand in de slotfase nog gelijk te trekken, maar slaagde daar niet in.

ADO Den Haag - Heracles 1-2 (0-0).

68. Fadiga 1-0 (eigen doelpunt), 72. Bakis 1-1, 83. Vloet 1-2.

ADO Den Haag: Fraisl, Van Ewijk, Amofa, Pinas, Famila-Castillo (89. Del Fabro), Vejinovic (62. Gomelt), El Khayati (62. Mokhtar), Goossens (81. Arweiler), Besuijen, Kramer, Kishna (62. Adekanye).

Heracles: Blaswich, Fadiga, Pröpper, Rente, Quagliata, Schoofs, De la Torre (91. Knoester), Vloet, Azzaoui (80. Kutucu), Bakis (80. Kiomourtzoglou), Burgzorg (95. Szöke).

Scheidsrechter: Martens

Geel: Famila-Castillo, Vejinovic, Van Ewijk, Adekanye, Kramer (ADO), Azzaoui (Heracles).