Heracles won dit seizoen nog niet op zondag

ALMELO – Heracles Almelo speelt zondag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Het is tevens de laatste keer dat John Stegeman langs de lijn zit bij de Almeloërs in het Polman Stadion. Thuiswedstrijden tegen FC Utrecht leveren vaak punten op voor Heracles.

Heracles verloor slechts twee van de voorgaande dertien thuisduels met FC Utrecht in de Eredivisie en kwam in al deze dertien wedstrijden tot scoren. Alleen tegen VVV-Venlo heeft Heracles een lager verliespercentage thuis in de Eredivisie dan tegen FC Utrecht.

Heracles verloor de laatste twee thuisduels. Mochten de Almeloërs zondag weer verliezen, dan wordt het clubrecord van drie thuisnederlagen op rij geëvenaard. Dat staat gek genoeg op slechts drie nederlagen. Dat overkwam Heracles zeven keer.

Slotfase

Bij wedstrijden van Heracles is het dit seizoen opletten tot de laatste seconde. Heracles kreeg namelijk al achttien tegentreffers in het laatste kwartier van een duel te verwerken. Dat is minstens vier meer dan elke andere ploeg. Daar tegenover staat dat Heracles dit seizoen zeven doelpunten in de negentigste minuut of later maakte, waaronder de laatste drie goals. Geen ploeg scoorde vaker in de laatste minuut of in blessuretijd dit seizoen.

Balans

Mocht Heracles er in slagen om de laatste twee duels van de competitie te winnen, dan komt de ploeg op 44 punten te staan. Het opvallende zou dan zijn dat Heracles dat aantal punten perfect heeft verdeeld over de twee seizoenshelften. Voor de winterstop 22 en na de winterstop 22.

Zondag

De speeldag is dit weekeinde niet in het voordeel van Heracles. De ploeg van John Stegeman is namelijk het enige team dat nog geen Eredivisieduel op zondag won dit seizoen. Uit de negen zondagduels werden slechts twee punten gehaald. De laatste zege van Heracles op een zondag was op 7 mei 2017: 4-0 thuis tegen ADO. Dat was net als aanstaande zondag ook in speelronde 33.