Heracles worstelt tegen amateurs van Hoek maar wint wel: 3-1

ALMELO – Het was een hele worsteling. Heracles had het woensdagavond lange tijd lastig met HSV Hoek, de amateurclub die vier niveaus lager speelt, maar won uiteindelijk wel met 3-1 en bekert daardoor verder.

Eenvoudig had Heracles het niet tegen Hoek. De hoofdklasser toonde vooral in de beginfase meer creativiteit dan de eredivisieploeg, die met zeven reservespelers in de basis geruime tijd een onwennig optreden aan de dag legde.

Alsnog op 2-0

Op een kopbal op de lat van Vincent Vermeij na, was het gros van de kansen lange tijd voor Hoek. Maar met dank aan de eerste grote fout van HSV Hoek, na 35 minuten, nam Heracles de leiding. Stef de Backer leverde de bal knullig in, waarna Kristoffer Peterson de 1-0 achter doelman Jordi de Jonghe schoof. En daardoor was de wedstrijd, die tot dan toe ook echt een wedstrijd was, direct voorbij. Exact tien minuten later, op slag van rust, leek Heracles de buit binnen te hebben. Jamiro Monteiro toonde zich geduldig in de zestien en werkte de 2-0 binnen.

Spanning terug

Vincent Vermeij kreeg direct na rust de ultieme mogelijkheid de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar hij miste van dichtbij. Een blunder van Kristoffer Peterson, die in een gevaarlijke positie naïef terugspeelde op doelman Harm Zeinstra, zette het duel alsnog op de kop. Niek van Sprundel, de topschutter van de Zeeuwse ploeg, omspeelde de keeper en schoot al glijdend de aansluitingstreffer tegen de touwen. Daarna miste opnieuw Vermeij een reuzekans op Heracles’ derde van de avond.

Zwaarder geschut

Het leek voor trainer John Stegeman reden om toch wat zwaarder geschut binnen de lijnen te brengen. Zo werd Jaroslav Navratil, die matig speelde, gewisseld voor Brandley Kuwas en kwam Paul Gladon binnen de lijnen voor Vermeij, die twee enorme kansen om aan alle onzekerheid een eind te maken liet liggen.

Peterson beslist

Maar ook bij Gladon schortte het in de afwerking. Peterson, die de score al opende, maakte zijn fout uiteindelijk goed. De linksbuiten sneed naar binnen en liet De Jonghe kansloos met een bekeken schot in de lange hoek. En daarmee werd alsnog bewaarheid, wat Heracles halverwege ogenschijnlijk al dacht binnen te hebben: de volgende ronde in het bekertoernooi.