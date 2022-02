Heracles zakt na kansloze nederlaag bij Ajax naar onderste regionen

Het verlies in Amsterdam was min of meer ingecalculeerd, de meeste pijn van het weekend zat in de overwinningen van Willem II en Fortuna Sittard, waardoor Heracles inmiddels de status van degradatiekandidaat heeft aangenomen.

Heracles kwam er zoals verwacht niet aan te pas in de Johan Cruijff Arena waar de vijftienduizend toeschouwers het eenzijdige duel bijna apathisch volgden . De bezoekers beperkten zich noodgedwongen alleen maar tot tegenhouden en kwamen zelf nauwelijks aan aanvallen toe. De ploeg uit Almelo kreeg in 90 minuten tijd geen enkele kans.

Ongelukkige tegengoal

Ajax drong Heracles direct terug, maar het duurde tot de 23ste minuut voordat de omsingeling succes had. Bilal Basacikoglu beging dicht bij de achterlijn een onhandige overtreding, waardoor Steven Berghuis de gelegenheid kreeg de bal via een vrije trap voor het doel te slingeren. Die bal kwam uiteindelijk via de ongelukkige Kai Sierhuis voor de voeten van Davy Klaassen. De vervanger van de zieke Ryan Gravenberch had van dichtbij geen moeite om Janis Blaswich te passeren: 1-0.

Schade beperkt

Heracles werd na die treffer even overlopen, maar de Almeloërs hadden het geluk dat Ajax zoals wel vaker dit seizoen de scherpte ontbeerde in de afronding. Daardoor bleef voor Heracles de schade tot aan de rust beperkt. Zelf kwam de ploeg van Frank Wormuth tot welgeteld één doelpoging, een schotje van Nikolai Laursen op slag van rust. Een serieuze kans mocht dat niet eens worden genoemd.

Fout Rente

Wormuth haalde in de rust de door een jetlag vermoeide Luca de la Torre uit het veld en bracht voor hem Sinan Bakis. Gezien het enorme kwaliteitsverschil tussen beide ploegen was dat lood om oud ijzer. Heel even kroop Heracles in die tweede helft uit de schulp, maar net op het moment dat het publiek in Amsterdam wat ongeduldig begon te worden, hielp Marco Rente de thuisploeg in de 55ste minuut in het zadel. De Duitser verdedigde veel te nonchalant uit, waardoor Dusan Tadic onverwacht in balbezit kwam. Zijn voorzet werd door Sebastien Haller binnen getikt: 2-0.

Beste Heraclied

Tien minuten later zorgde de net ingevallen Kenneth Taylor met een sterke individuele actie voor de definitieve beslissing: 3-0. Dat was voor Ajax-trainer Erik ten Hag het sein om de nodige wissels door te voeren. Tot opluchting van alles en iedereen bij Heracles ging daarmee ook de voet van het gaspedaal bij de thuisploeg. Dusan Tadic miste vijf minuten voor tijd zelfs nog een strafschop die Ajax kreeg na een overtreding van Lucas Schoofs op Danilo. Tadic strandde op de beste Heracles-speler van deze avond, doelman Blaswich.