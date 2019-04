Heracles zet grote stap richting play-offs

ALMELO - In de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal, moest Heracles gisteren winnen van Heerenveen. Dat lukte, de ploeg van Frank Wormuth pakte de elfde thuiszege van het seizoen: 2-1.

Het was alweer zijn zestiende goal voor Heracles. De Spaanse spits Adrian Dalmau werd ook dit keer uitbundig toegezongen door de fans nadat hij ruim een kwartier tijd de winnende had gemaakt. Hij evenaarde daarmee het record van Fran Sol, die als Spanjaard zestien keer scoorde in de eredivisie. Vorige week werd Dalmau om tactische redenen nog aan de kant gehouden tegen Feyenoord, gisteren vierde hij zijn terugkeer op gepaste wijze.

Heracles en Heerenveen gaan nog voor de play-offs, al zijn de kansen van de ploeg uit Friesland na de nederlaag in Almelo wel flink geslonken. Heracles doet volop mee en staat tot vandaag in ieder geval vijfde met 48 punten. De supporters zongen tijdens de ereronde: 'Wij gaan Europa in'. Het duurt alleen nog even voor er duidelijkheid komt over wie er om het laatste ticket gaat strijden. Dinsdag speelt de ploeg uit bij AZ, maar daarna ligt de competitie twee weekeindes stil, omdat de laatste speelronde is verplaatst naar woensdag 15 mei.

Strafschoppen

Heracles overtuigde gisteren in de eerste helft niet per se tegen de concurrent uit Friesland. Heerenveen was beter en stichtte in de beginfase een paar keer gevaar. Na een klein half uur was het wel de ploeg van Frank Wormuth die op voorsprong kwam. Brandley Kuwas werd gevloerd en kreeg een penalty mee. Hij legde de bal zelf op de stip en schoot raak : 1-0.

Nog geen kwartier later was het 1-1, weer via een strafschop. Dit keer was het Heracles-verdediger Lennart Czyborra die in de fout ging, Sam Lammers schoot binnen. De ploeg uit Almelo kreeg zo alweer de veertiende penalty van dit seizoen tegen. Dat is heel veel, ter vergelijking: VVV Venlo, de tweede op de lijst, kreeg er acht tegen. Heracles scoorde zelf vier keer uit zes penalty's.

Succesverhaal

Het was dankzij doelman Janis Blaswich dat Heracles niet met een 2-1 achterstand de rust in ging. Voormalig Heracles-speler Ben Rienstra dook in de extra tijd voor zijn doel op, maar de keeper redde knap. Diezelfde Rienstra kreeg ook een enorme een kans in de tweede helft, maar weer stuitte hij op de keeper in het oranje, die terecht werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Heracles leefde de laatste vijf wedstrijden vaak in de tweede helft op, maar gisteren bleef Heerenveen de betere ploeg. Al had het na de 2-1 van Dalmau meteen 3-1 moeten worden. Het was bijna knap dat invaller Silvester van der Water niet raak schoot.