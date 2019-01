Heracles zit in de hoek waar de klappen vallen

Hij zegt volmondig ‘nee’ op de vraag of hij net voor het sluiten van de transfermarkt zijn laatste duel voor Heracles heeft gespeeld. “Geen club wil me hebben als ik speel zoals in de laatste twee wedstrijden”, zegt Kristoffer Peterson na de nederlaag tegen PEC Zwolle. “Het wordt tijd dat we onszelf weer op de juiste weg zien te krijgen.”