Heracles zoekt als opvolger Czyborra ‘weer een projectje’

Heracles speelt woendag in de beker met de beoogde basisformatie. „Vitesse is geen Dordrecht”, doelt Wormuth op het vorige bekerduel toen hij meerdere wissels doorvoerde. Meest opvallende basisspeler is Teun Bijleveld. „Hij verdient een kans”, vindt Wormuth. „Aan het begin van het seizoen waren sommige spelers er nog niet klaar voor, maar nu kloppen de jongens serieus op de deur. En dat is mooi.”



Mo Osman, zondag nog reserve tegen Emmen, keert terug in het elftal. Michael Brouwer staat zoals altijd in de beker onder de lat. Dabney Dos Santos is niet fit. Ook Robin Pröpper is nog niet zover dat hij kan aansluiten. „Hij heeft een dikke knie. Het gaat de goede kant met hem op, maar we zijn voorzichtig met hem”, zegt Wormuth. Dario van den Buijs, die tegen Emmen uitviel, kan daarentegen gewoon spelen. Sylvester van der Water is hersteld van zijn ziekte. Hij begint op de bank.