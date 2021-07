Heracles zoekt geen groentje voor de achterhoede

De Almeloërs, die vanavond in eigen stadion oefenen tegen RKC en morgenmiddag De Graafschap ontvangen, zoeken nog een opvolger voor de vertrokken Robin Pröpper. „Als we dat hebben ingevuld, hebben we alle posities dubbel bezet”, zegt Gilissen. Vooralsnog is Marco Rente de enige rechtsbenige centrale verdediger in de selectie. „Wij willen voor die plek een speler, die al wat kilometers in de benen heeft, maar tegelijkertijd moet er ook nog rek inzitten”, aldus de technisch directeur.

Blaswich vraagteken

Het is nog twijfelachtig of doelman Janis Blaswich de competitiestart haalt. De Duitser is al enkele weken uit de roulatie met een kuitblessure. Heracles opent de competitie over veertien dagen met een thuiswedstrijd tegen PSV. Als Blaswich het niet redt, is Koen Bucker zijn vervanger. Alessandro Damen is in beeld om één van de vier keepers te worden. De 31-jarige, die zeven seizoenen voor Excelsior speelde en nu zonder club zit, is sinds woensdag op proef. Heracles heeft jarenlang met drie keepers gewerkt, maar in het coronaseizoen heeft de technische staf bewust gekozen voor een extra goalie als vangnet. Daar wil de club nu aan vasthouden.

Spitspositie

Met het aantrekken van een centrale verdediger en een doelman heeft Heracles in principe de selectie rond. „Al kunnen er zich richting het einde van de transferperiode - als de portemonnee het toelaat - zich nog altijd buitenkansjes voordoen”, aldus Gilissen. In dat geval kijkt hij wel naar de spitspositie. Heracles komt in de voorbereiding moeizaam tot scoren en trainer Frank Wormuth heeft naast Sinan Bakis al verschillende opties geprobeerd. „Maar daar ligt nu nog niet onze prioriteit”, zegt Gilissen. „Wij hebben als club de filosofie dat we spelers ook de tijd geven zich te ontwikkelen.”

Gilissen verwacht niet dat er ‘aan de uitgaande kant’ nog veel gaat gebeuren in Almelo. „Het is dat gebied nog heel rustig.”