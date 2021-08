Heracles zoekt nog een paar puzzelstukjes twee weken voor de aftrap

NOG NIET KLAAR

Lucas Schoofs is zo’n dienaar van het collectief die altijd doet wat de trainer van hem vraagt. Vrijdagavond tegen RKC stond de nijvere middenvelder plots rechts centraal achterin. Dat was niet uit luxe. Frank Wormuth kon niet anders, aangezien Marco Rente ontbrak vanwege een blessure en Elias Oubella de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Een nieuwe (Duitse) centrale verdediger is onderweg, maar voordat hij is gewend zijn we tijden verder. Als Rente niet fit is, is Schoofs een serieuze kandidaat de competitie te beginnen als verdediger.