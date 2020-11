Heracles zonder Van der Water tegen AZ

De aanvaller liep afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Ajax een spierblessure op. Trainer Frank Wormuth kan ook niet beschikken over Jeff Hardeveld. De verdediger heeft klachten in zijn lies- en buikwandstreek. Adrian Szöke is geschorst. Navajo Bakboord (knie) en Noah Fadiga (enkel) zijn nog geblesseerd. Robin Pröpper kan waarschijnlijk meespelen. Tegen Ajax viel hij uit. Hij was bang voor een ernstige blessure, maar onderzoek heeft uitgewezen dat er geen schade in zijn knie zit.