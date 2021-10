Heraclied De La Torre vloog donderdagnacht terug naar Nederland, maar is hij op tijd?

ALMELO - De grote vraag bij Heracles Almelo voor het duel tegen Go Ahead Eagles is: speelt middenvelder Luca de La Torre wel of niet (een deel van de wedstrijd) mee? De middenvelder en Amerikaans internationaal keerde pas op vrijdagmorgen terug in Nederland. „We nemen geen risico.”

Luca de La Torre kwam in drie interlands voor Amerika in totaal maar vijftien minuten in actie. Donderdag speelde het team nog tegen Costa Rica, daarna nam hij meteen het vliegtuig naar Nederland.

„Hij landde vrijdagmorgen om acht uur op Schiphol en vertelde dat hij onderweg zes uur heeft geslapen. Dat is op zich goed”, zegt trainer Frank Wormuth. „Maar hij heeft natuurlijk wel een jetlag en gaat in ieder geval niet beginnen.”

‘Een soort vakantie’

De trainer van Heracles wil geen risico’s nemen met de middenvelder, die de afgelopen weken steeds beter in vorm raakte. „Als je niet speelt als international doe je tien dagen lang veel minder dan normaal op de training bij je club, de intensiteit is veel lager. Ik zeg wel eens: het is een soort vakantie. Ik kan me de foto’s op Instagram van sommige jongens op Curacao nog wel herinneren”, zegt hij met een lach. „Maar dat is niet het geval met De La Torre.”

En zijn vervanger is...

Orestis Kiomourtzoglou neemt de plek van de Amerikaanse international in. In het oefenduel tegen Arminia Bielefeld liet Wormuth hem al samen spelen met Lucas Schoofs. „We gaan verder niets veranderen in het team”, zegt de trainer.

Go Ahead Eagles-uit is nog maar de derde uitwedstrijd van de Almelose ploeg dit seizoen. Tegen Sparta werd gelijkgespeeld, van Cambuur verloren. Wormuth verwacht in Deventer een positief, fanatiek publiek. „Ze vechten daar, met alles wat ze hebben.”

Go Ahead Eagles - Heracles

Zaterdag, 18.45 uur Scheidsrechter Martens Middenvelder Orestis Kiomourtzoglou neemt de plek in van Luca de La Torre, die pas net terugkeerde uit Amerika. Kasper Lunding is nog altijd geblesseerd en Adrian Szöke is ziek. „Verder hebben we een fitte selectie, de groep heeft de afgelopen twee weken goed getraind”, zegt Frank Wormuth.