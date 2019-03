Heraclied Merkel belangrijk voor winnend Kazachstan

BELOFTEN Heracles 2 speelt gelijk door laat doelpunt Feyenoord

20 maart ROTTERDAM - Het tweede elftal van Heracles Almelo heeft woensdag twee punten verloren in de uitwedstrijd bij Feyenoord 2. Hoewel Heracles bij rust achter stond, stond de ploeg uit Almelo in de tweede helft lange tijd voor. In de slotminuut maakte Feyenoord alsnog gelijk: 2-2.