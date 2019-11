Heraclieden Jakubiak en Osman dikke vrienden: ‘Ik gunde hem die blessure echt niet’

Heracles kan niet stunten: ‘Het had wel wat minder braaf gekund’

25 november AMSTERDAM - Het rotgevoel was er een dag na de 4-1 nederlaag tegen Ajax niet minder om bij Heracles. In Almelo heerste nog altijd het gevoel dat een bonuspunt erin had gezeten tegen de ploeg die alles wint. Als het strijdplan maar beter was uitgevoerd.