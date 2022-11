Herintreders Marko Vejinovic en Thomas Bruns vinden hun draai bij Heracles

Ongeschon­den Heracles ontvangt nummer drie FC Eindhoven

Met FC Eindhoven pakt Heracles vrijdagavond de draad in de competitie weer op. De Almelose formatie is zonder kleerscheuren - maar wel heel vroeg in de ochtend - uit Kerkrade teruggekeerd. Behalve een plek in de tweede ronde van het bekertoernooi heeft het duel tegen Roda JC trainer John Lammers veel ‘extra’s’ opgeleverd.

20 oktober