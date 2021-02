Het aantal blessures bij Heracles? Om precies te zijn nul

Heracles mist tegen RKC linksback Giacomo Quagliata. Hij kreeg tegen Ajax zijn vijfde gele kaart en is geschorst. De rest van de selectie is fit. „Ongelooflijk eigenlijk”, vindt trainer Frank Wormuth.

Dat het lijstje blessures ingekort is tot nul is opvallend. „Sinds ik hier ben, hebben we niet veel spierblessures gehad”, zegt Wormuth. „Maar je wilt het ook niet te hard zeggen, voor je het weet gebeurt er iets.” In de koude wintermaanden is het normaal vaak raak bij clubs. Het Almelose kunstgras noemt hij als een van de redenen: „We spelen steeds op dezelfde ondergrond, dat speelt mee.”

Nog niet zeker

Heracles moet het wel doen zonder de geschorste Giacomo Quagliata. Jeff Hardeveld vervangt hem in Waalwijk. Of Wormuth verder ingrijpt in de selectie, kan hij nog niet zeggen. „Ik zie dat sommige spelers niet meer 100% zijn, dus ik ben nog niet helemaal zeker van de opstelling voor zondag.”

„Het is ook goed om het team af en toe een nieuwe impuls te geven en te wisselen”, vindt hij. „Je ziet dat er jongens op de bank zitten, die er klaar voor zijn, ze staan te popelen. We vinden het belangrijk om hen ook te laten zien dat we een team zijn en niet alleen een elftal.”