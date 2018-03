Het afscheid van Heracles valt Hoogma zwaar

Nico-Jan Hoogma was er vrijdagavond voor het eerst in een eeuwigheid niet bij, toen Heracles in Kerkrade speelde. De nieuwe directeur topvoetbal van de KNVB heeft er een dubbel gevoel bij.

De laatste wedstrijd

,,Een avond voor de wedstrijd tegen PEC begon het al, ik voelde me raar’’, zegt Nico-Jan Hoogma over het duel van afgelopen zaterdag. ,,Het zou mijn laatste worden als directeur van Heracles. Na al die jaren. De laatste, shit. Ik had last van mijn buik. Het boek zou dichtgaan. Ik zat tegen de wedstrijd aan te hikken, was stil. Ik wilde er geen extra aandacht voor, geen camera’s. Ik dacht: laat me maar lekker met rust.

Gelukkig wonnen we, maar ik ben leeg naar huis gegaan, heb een glas wijn genomen en alles nog een keer de revue laten passeren. Ik neem afscheid van iets wat ik fantastisch heb gevonden, het is voorbij. Ik moet afstand nemen, tegen Roda JC en FC Twente ben ik er zeker niet bij. Ik ga wedstrijden bezoeken voor de KNVB, daar horen ook die van Heracles bij. Maar het zou gek zijn als ik dat meteen doe.’’

Volledig scherm (l-r) \ Nico Jan Hoogma en Jan Smit © VI Images / Fotografie Peter Lous

Veertien jaar Heracles

,,Ik kwam in2004 als 35-jarige speler binnen vanuit Duitsland. We werden kampioen van de eerste divisie, dat was geweldig. Ik heb me nog een jaar opgeladen voor de eredivisie, iedereen dacht dat we er meteen uit zouden vliegen. Niet dus, we hielden onze rug recht en we zijn er nog steeds. Na dat jaar was het fysiek klaar. Ik mocht van de club meelopen met het bestuur, de directie. Met Jan Smit, de voorzitter. Ik heb veel van hem geleerd, een stuk politiek vooral. Hoe moet je onderhandelen? Wanneer geef je gas, wanneer niet? We hebben echt samengewerkt, konden elkaar blindelings vertrouwen. Hij hoefde nooit achterom te kijken als ik er was en andersom.’’

De hoogtepunten

,,Het vernieuwde stadion is een van de grootste hoogtepunten. Daar zit veel tijd en energie in. We begonnen in 2007 met de eerste onderzoeken, in het seizoen 2015/2016 was het af. Maar ook de bekerfinale en Europees voetbal, het is zoveel. Daarom is het ook lastig om te gaan. Toen de KNVB me belde om een afspraak te maken, wist ik de inhoud van de nieuwe functie nog niet. Maar ik begon me wel meteen af te vragen: hoe zal het zijn? Is dit het juiste moment? Het antwoord is ja, ik ben 49 jaar, dit is de kans om voor een mooie, nieuwe uitdaging te gaan.’’

Volledig scherm Heracles directeur NicoJan Hoogma geeft een rondleiding tijdens de bouw van het nieuwe Heracles stadion. © Carlo ter Ellen DTCT

De toekomst

,,De KNVB belde eind januari. Ik wilde pas praten nadat de transferperiode erop zat. Op 1 februari zat ik met Eric Gudde – directeur betaald voetbal - en twee leden van de Raad van Commissarissen om tafel. Ik wist meteen: dit is goed. Maar ik wilde eerst nog een gesprek met Ronald Koeman, hij als bondscoach moest het ook zien zitten. Een dag later sprak ik hem al.

We hadden tijdens het gesprek meteen een klik. Het was goed van beide kanten. Ik wilde graag, de KNVB wilde graag. Niets stond me nog in de weg. Ik word verantwoordelijk voor Oranje, Jong Oranje, Oranje onder 20 en onder 19 en de vrouwen. Ik heb er vreselijk veel zin in om aan de slag te gaan.’’

Volledig scherm De persconferentie waar de nieuwe bondscoach Ronald Koeman en nieuwe technische directeur Nico-Jan Hoogma wordt voorgesteld door directeur Eric Gudde. A © ANP

Nog een maandje