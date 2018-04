Het chagrijn viert hoogtij bij Heracles en vooral bij Kuwas: 'Heel slecht'

Hij werd gewisseld onder de snerpende klanken van een fluitconcert. Het had ook vanwege de wissel kunnen zijn, maar logischer was dat het eigen publiek liet zijn onvrede blijken over de prestatie van Kuwas. De aanvaller miste al na tien minuten een penalty. Zijn eerste in de eredivisie. “Ik heb een heel slechte wedstrijd gespeeld”, zei Kuwas, weinig spraakzaam. “Ik baal. Ik miste een strafschop en kwam niet lekker in m'n spel. Ik schoof de penalty half in, raakte hem niet goed. Hij had in de hoek gemoeten. Nee, een mentale knak was het niet, maar ik kon me niet meer in het duel knokken.”

Stegeman nam Kuwas niets kwalijk. Want, “een penalty kun je missen”, vond de trainer. Maar dat het een cruciaal moment was, gaf Stegeman toe. “Anders moeten ze achter jou aan lopen, in plaats van andersom”, mikte de trainer op de openingstreffer van AZ, die kort daarna viel.

Dubbel gevoel

In het vervolg was het 75 minuten lang eenrichtingsverkeer. Stegeman sprak door de sterke beginfase en het – daarna- superieure AZ over een ‘dubbel gevoel’. Genieten, dat kon zelfs de voetballiefhebber in hem niet.

“Ik vond de eerste 25 aangenaam”, zei Stegeman. “Tot de 0-1. Je wil vooruit voetballen tegen AZ, vooruit verdedigen. De beginfase was hartstikke goed. Het resulteerde in mogelijkheden, kansen en een penalty, die er niet in gaat. Daarna doelpunt op z’n AZ tegen en gaven we schlemielig de 0-2 weg. Dan is de wedstrijd gespeeld. Daarna hebben we alleen maar achter AZ aangelopen en het gevoel gehad dat we in een grote rondo zaten.”

Forceren

De reden dat Heracles het tij niet kon keren? “We waren vandaag niet goed genoeg”, wist Stegeman. “Dan zie je dat het team breekt, het niet op kan brengen nog wat te forceren. Ik kan niet zeggen dat ze niet willen, maar het is niet goed genoeg. En dan word je aan alle kanten voorbij gelopen door een goed AZ.”