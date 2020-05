Het gaat beginnen: Club meldt zich voor Dessers

ALMELO - Het spel is op de wagen: er heeft zich bij Heracles een club gemeld voor spits Cyriel Dessers. Om welke club het gaat, is niet bekend. Er is nog geen gesprek gepland.

„De club heeft een indicatie gegeven, maar die is voor ons niet voldoende om in gesprek te gaan”, zegt Tim Gilissen, technisch directeur van Heracles. Hij laat weten alleen in onderhandeling te willen gaan als er interessante bedragen op tafel komen.

Dessers kwam vorig jaar over van FC Utrecht om voor zichzelf te bewijzen of hij een ‘gewone’ spits is of toch iets extra’s kan. Hij eindigde het afgebroken seizoen als topscorer van de eredivisie, wat voor een speler van Heracles een bijzondere prestatie was.

Wonderschone goal