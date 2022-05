Het kon niet uitblijven: bij Heracles is de schoonmaak begonnen

De degradatie van Heracles is langzamerhand een koningsdrama. Vorige week werd trainer Frank Wormuth al geslachtofferd, acht dagen later zijn de technisch directeur en de voorzitter ook weg. Gilissen klonk zaterdagavond na de degradatie nog vastberaden. Aan opstappen dacht hij niet. „Met de kennis van nu is het makkelijk om te zeggen: hadden we nou dit daar gedaan en daar dat, maar ja, zo werkt het niet. Niet in het leven en ook niet in het voetbal”, zo zei hij over zijn eigen functioneren. „Ik heb met volle overtuiging mijn werk gedaan. We doen het met z’n allen en hebben het uiteindelijk niet goed gedaan. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Ik heb daar ook een verantwoordelijkheid in.”