Het leven na profvoetbal is een zoektocht, merkt Tim Breukers: ‘Je moet opnieuw je draai vinden’

Heracles kan na droomstart niet verrassen en verliest ruim van Feyenoord

ALMELO - Heel even was er hoop op een mooie en verrassende zondagavond in Almelo, want al na een minuut stond Heracles met 1-0 voor tegen Feyenoord. Maar de nummer drie stelde orde op zaken en speelde een kleurloos Heracles alsnog van de mat. Het werd uiteindelijk 1-4.

10 april