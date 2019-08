Het seizoen begint voor Heracles, wat valt er op?

Nieuw: Navajo Bakboord, Teun Bijleveld (Beiden Jong Ajax), Orestis Kiomourtzoglou (Unterhaching), Mauro Junior (Jong PSV), Cyriel Dessers (FC Utrecht), Adrian Szöke (FC Köln 2).

Vertrokken: Kristoffer Peterson (Swansea), Brandley Kuwas (Al-Nasr), Adrian Dalmau (FC Utrecht), Lerin Duarte (Aris Thessaloniki), Wout Droste (Go Ahead Eagles), Bart van Hintum (FC Groningen), Yoëll van Nieff (Puskas Akademia).

Opvallend: Het is het verhaal van de voorbereiding geworden: de naam van het nieuwe stadion. Erve Asito wordt door een deel van de fans nog altijd niet gepruimd. Sterker nog: vak 74 wil alle thuiswedstrijden zwijgen als protest tegen de naam. Op zich is het helemaal niet gek dat de stad Almelo zich totaal niet kan vinden in een 'erf'. Maar veel andere fans vinden ook: blijf er niet zo lang in hangen. Je vestigt met dit soort acties steeds opnieuw de aandacht op iets wat de rest van het land al lang is vergeten. En wie dupeer je met een stil protest? De spelers, de andere supporters van je eigen club. Niet de tegenstander in ieder geval.

Wist u dat?

Heracles slechts één keer de openingswedstrijd van het seizoen won in de afgelopen acht jaar? Dat was wel meteen een heel mooie overwinning in het toen nog Polman Stadion (foto). De ploeg won in 2017/2018 met 2-1 van Ajax. Vorig seizoen begon de ploeg van trainer Frank Wormuth uit in Amsterdam en verraste door gelijk te spelen (1-1). Dan naar de wedstrijd van morgen, want er is statistisch gezien ook goed nieuws: Heracles was in 28 duels veertien keer de baas over Heerenveen. De Friezen wonnen maar acht keer.

Trainer: Frank Wormuth (tweede seizoen)

Aantal seizoenskaarthouders: 6.800

Aanvoerder: Robin Pröpper.

Ambitie: Heracles is de hele voorhoede kwijt. Gisteren vertrok Kristoffer Peterson, eerder waren Brandley Kuwas en Adrian Dalmau al gegaan. De nieuwe aanval is jong en onervaren en heeft tijd nodig. Het doel blijft dan ook eindigen tussen acht en twaalf, de ambitie is de play-offs om Europees voetbal halen.

Op wie moeten we speciaal gaan letten dit seizoen?

Mauro Junior (20). Hij zal nog wat tijd nodig hebben om zich de speelwijze van Heracles helemaal eigen te maken en te wennen aan het kunstgras, maar de buitenspeler uit Brazilië en huurling van PSV heeft in de voorbereiding al laten zien waar hij toe in staat is. Heerlijke acties en technisch sterk. Genieten geblazen dus. Hij is een speler waar je voor naar het stadion komt.

De trainer: