Het seizoen is geslaagd voor Heracles, maar nog niet af

Op de trappen in het Polman Stadion was het zaterdagavond meteen na de wedstrijd rustiger dan anders. Er klonk amper gemopper over de 2-0 nederlaag in de eerste ronde van de play-offs en er waren geen analyses over het bij vlagen best aardige spel van Heracles. Geen discussies ook over de penalty die de moegestreden Alexander Merkel onnodig veroorzaakte of de dekkingsfout bij de tweede goal van het slimmere FC Utrecht. Het zit erop, het was mooi, tot volgend seizoen. Zoiets.