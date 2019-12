Het succes van Heracles verklaard: Minder wisselvallig, een sterk team en… Cyriel Dessers

Twee weken geleden ging VVV-Venlo met 6-1 onderuit in Almelo, een dag later werd trainer Robert Maaskant ontslagen. Zaterdag versloeg de ploeg van Frank Wormuth ADO Den Haag, een andere club in nood. Ja, de tegenstander speelde belabberd, maar je moet het toch maar even doen. Tel daar de 4-1 winst tegen Willem II, de 4-0 zege op PEC Zwolle, de 2-0 overwinning op FC Emmen en de bekerzege op RKC (4-3) er bij op en Heracles heeft een behoorlijk mooie reeks op Erve Asito te pakken. Met vooral heel veel Almelose goals.