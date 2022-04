Het was één heel mooie Almelose minuut: ‘Het is niet zo dat we niet willen’

Anas Ouahim zette een sprint in tot ver in de 16 meter en legde de bal terug op middenvelder Lucas Schoofs. Zijn schot ging via de hak van Heracles-spits Sinan Bakis raak: 1-0. De wedstrijd tegen Feyenoord was nog maar 45 seconden onderweg en de voorsprong stond al op het scorebord. Feest in Almelo natuurlijk. Maar het was te mooi om waar te zijn.